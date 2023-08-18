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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما المقصود بقول النبي «هذا الدين متين فأوغل فيه برفق».. علي جمعة يوضح

علي جمعة
علي جمعة

بين الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، موقف الإسلام من الرفق، مشيراً إلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أوصانا بالرفق في كل مناحي الحياة.

موقف الإسلام من الرفق

وقال علي جمعة تحت عنوان :"الرفق": "تركنا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- على المحجة البيضاء وشرع لنا من الدين ما به سعادة الدارين؛ ومما شرع لنا فلم نتبعه في حياتنا وشاع عكسه في سلوكنا وتصرفاتنا حاكمين ومحكومين, شرع لنا الرفق في الحياة الدنيا وقال: (إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق) وقال: (يا عائشة إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه وما نُزِع من شيء إلا شانه).

وتابع علي جمعة: دخل أقوام من اليهود يتسافلون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الكونين, وقالوا له السام عليك يا محمد- يلوون ألسنتهم - فقالت عائشة: عليكم السام وعليكم لعنة الله, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق) قالت: ألم تسمعهم يا رسول الله؟ قال: (سمعتهم .. قولى وعليكم) حتى لا تصدر العيبة من فم الأتقياء الأنقياء. نرد عليهم في قوة وعزم ولكن في عفو وصفح, نفتح قلوبنا للعالمين ونبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى وفيما رواه مسلم (يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق وإن الله يعطى على الرفق ما لم يعط على غيره) يعنى من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة.

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وبين علي جمعة أنه قد فَهِمَ الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الشرع الشريف وطبقوه وقاموا به فكان عندنا تشريعاً وتطبيقاً، ولما ولَّى علىّ بن أبى طالب أمير المؤمنين _عليه السلام ورضى الله تعالى عنه وكرم الله وجهه_ مالك ابن الأشطر ولاية مصر نصحه في نصيحة طويلة يقول له فيها: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم, ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً يغتنم أكلهم, فإنهم صنفان: أخٌ لك في الدين أو نظير لك في الخلق, يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل. ويُؤْتى على أيديهم في العمد والخطأ, فأعط لهم من عفوك وصفحك مثلَ الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، نصيحة تكتب بالذهب .. بالإبر على أماقِ البصر .. نصيحة ظلت خالدةً يرددها المسلمون من هذا الإمام الخليفة العادل أبى الحسن رضى الله تعالى عنه وأرضاه يطبق فيها كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

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