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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خصر منحوت.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بـ"تاتو".. صور

صدى البلد

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق مراد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.
 

وتألقت غادة عبد الرازق بإطلالة ملفتة وجريئة مرتدية فستانا باللون الأخضر الفاتح مكشوف الجوانب وهو ما كشف عن خصرها المنحوت وهو ما جعل إطلالتها مثيرة


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق مسلسل تلت التلاتة مكون من 15 حلقة من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالحويشارك في بطولته أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وعدد كبيرمن الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.


 

اليكم الصور..

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IMG_0718
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IMG_0717
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اعمال غادة عبدالرازق الفنانة غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق غادة عبدالرازق

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