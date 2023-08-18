طقس نادر ومشاهد لا تصدق في مصر.. وسانت كاترين ترفع حالة الطوارئ| فيديو وصور

طقس نادر يضرب مصر مؤخرا، خاصة في جنوب سيناء وتحديدا مدينة سانت كاترين، فيما حذر خبراء الطقس من استمرار سقوط الأمطار الرعدية، اليوم الجمعة 18 أغسطس، على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء وسانت كاترين يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وقد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين.

طقس نادر يضرب جنوب سيناء

كما تظهر السحب الرعدية أيضا على مناطق من أقصى الحدود الجنوبية الشرقية لمصر التي قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة.

فيما تشهد مدينة وجبال سانت كاترين، لليوم الخامس على التوالي، سيولا جارفة نادرة، متجهة نحو قرية الطرفة وفيران، وأكد المهندس أشرف النمر مدير مركز بحوث الموارد المائية في جنوب سيناء أن السدود احتجزت كميات كبيرة من المياه وخاصة سد إعاقة طريق سانت كاترين نويبع.

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وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار فرص تكون السحب على مرتفعات كاترين بسبب الطبيعة الجغرافية وقد تتساقط الأمطار هناك كما تتشكل السيول في الأودية والمناطق التي تسمح بذلك، وأعلنت مدينة سانت كاترين حالة الطوارئ، على الرغم من تأكيد المسؤولين أن السيول تسير في مجراها الطبيعي وفي البحيرات الصناعية التي أنشئت لهذا الغرض، كما رفعت المدينة درجات الاستعداد، تحسبا لزيادة الأمطار والسيول في الفترة المقبلة، و تأهبت بالمعدات الثقيلة لرفع الطمي من على الطرقات منعا لأي حوادث.



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وقالت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن حالة طقس اليوم الجمعة سيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة طقس غدا السبت

وعن حالة الطقس غدا السبت الموافق 19 أغسطس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سوف يشهد موجة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحياناعلى سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس غدا أيضا، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.