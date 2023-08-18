عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس نادر ومشاهد لا تصدق في مصر.. وسانت كاترين ترفع حالة الطوارئ| فيديو وصور

صدى البلد

طقس نادر يضرب مصر مؤخرا، خاصة في جنوب سيناء وتحديدا مدينة سانت كاترين، فيما حذر خبراء الطقس من استمرار سقوط الأمطار الرعدية، اليوم الجمعة 18 أغسطس، على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء وسانت كاترين  يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وقد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين.

طقس نادر يضرب جنوب سيناء

كما تظهر السحب الرعدية أيضا على مناطق من أقصى الحدود الجنوبية الشرقية لمصر التي قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة.

فيما تشهد مدينة وجبال سانت كاترين، لليوم الخامس على التوالي، سيولا جارفة نادرة، متجهة نحو قرية الطرفة وفيران، وأكد المهندس أشرف النمر مدير مركز بحوث الموارد المائية في جنوب سيناء أن السدود احتجزت كميات كبيرة من المياه وخاصة سد إعاقة طريق سانت كاترين نويبع.

" src="">

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار فرص تكون السحب على مرتفعات كاترين بسبب الطبيعة الجغرافية وقد تتساقط الأمطار هناك كما تتشكل السيول في الأودية والمناطق التي تسمح بذلك، وأعلنت مدينة سانت كاترين حالة الطوارئ، على الرغم من تأكيد المسؤولين أن السيول تسير في مجراها الطبيعي وفي البحيرات الصناعية التي أنشئت لهذا الغرض، كما رفعت المدينة درجات الاستعداد، تحسبا لزيادة الأمطار والسيول في الفترة المقبلة، و تأهبت بالمعدات الثقيلة لرفع الطمي من على الطرقات منعا لأي حوادث.
 

" src="">
" src="">
" src="">

وقالت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن حالة طقس اليوم الجمعة سيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة طقس غدا  السبت

وعن حالة الطقس غدا السبت الموافق 19 أغسطس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سوف  يشهد موجة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحياناعلى سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس غدا أيضا، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

سانت كاترين طقس نادر السيول جنوب سيناء الامطار مرتفعات سانت كاترين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

بفرمان كلوب.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

صرف النظر؟ مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الشباب السعودي مع نجم الزمالك

ترشيحاتنا

«الشرقية للدخان» تكشف تطورات أزمة السجائر وتؤكد ضخ كميات كبيرة

تشكيل بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني

تنسيق الجامعات 2023 .. هندسة القاهرة تعلن تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة

انطلاقة قوية لـ صالون تواصل الأجيال | وحزمة توصيات لاستعادة هيبة الصورة الصحفية

الزراعة : ضخ 10 ملايين طن مياه في النهر الصناعي الأطول عالميًا

خيبة أمل لمحبي أجهزة «كروم بوك».. جوجل تلغي مشاريعها مع NVIDIA

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد استقرار الفريق.. بيراميدز يتراجع عن صفقة بن شرقي بسبب 3 ملايين دولار

ريهام حجاج تتغزل في زوجها: حبيب القلب

بالأدوية.. كيف يتم علاج السخونة للكبار

احذر.. ظهور هذه العلامات على جلدك تعني إصابتك بمرض السكري

فيديو

عيد ميلاد النجوم.. رامي عياش يحتفل مع زوجته وتامر حسني وحيدا

تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

قرعة واسمها محمد .. عريس البحيرة يكشف مفاجأة ليلة الدخلة

عاصمة جهنم.. آخر أعمال مغني المهرجانات كلوشة قبل وفاته فجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ