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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة بالقليوبية خلال إجازة المصيف

المتوفين
المتوفين

اتشحت كفر شكر فى القليوبية بالسواد حزنا علي مصرع 5 من أسرة واحدة في حادث تصادم مروع على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي أمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن وصرحت جهات التحقيق بمطروح بدفن جثث ضحايا الحادث وتسليمها لذويهم لدفنهم في مسقط رأسهم بمركز كفر شكر وسط حالة من الحزن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

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أكد الأهالي أن الحادث وقع في مطروح حيث كانت الأسرة في اجازة مصيف وتعرضت لحادث أسفر عن مصرع رب الأسرة ووالدته و3 أطفال أبنائه بينما ترقد الزوجه في حالة خطرة بالمستشفي.
وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك لدفتر عزاء الراحلين حيث نعي الأهالي والأصدقاء الراحلون مؤكدين أن الخبر فاجعة بكل المقاييس .


وكان 5 من أسرة واحدة قد لقوا مصرعهم  إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية
أمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن، وتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي 
تلقت أجهزة الأمن إخطارًا من مستشفى العلمين النموذجي بدخول 5 جثث هامدة وجميعهم من مركز كفر شكر  إثر تصادم سيارتين ملاكي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي وإصابة هيام جمال الشربيني 35 سنة اشتباه كسر بالفك السفلي والفقرات العنقيه وكدمات متفرقه بالجسم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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القليوبية كفرشكر نقطة مرور سيدي عبد الرحمن جهات التحقيق مطروح

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