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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية

المتوفى
المتوفى

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة طالب لقي مصرعه إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، جراء اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطب الشرعي.

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مصرع طالب أسفل عجلات القطار ببنها فى القليوبية

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ضبط 10 آلاف علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طالب جراء اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طالب يبلغ من العمر حوالي 15 سنة، إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ جراء اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية جهات التحقيق الصفة التشريحية الطب الشرعى قطاع أمن القليوبية

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