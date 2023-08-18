عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التدخل العسكري في النيجر.. الجيش الأمريكي يستعد لأسوأ سيناريو

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

يستعد الجيش الأمريكي لاحتمالات التدخل العسكري في النيجر، والذي يمكن أن يجري خلال الأيام القليلة المقبلة من طرف دول مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس".

ويجري التخطيط لإجلاء عسكري أمريكي محتمل من النيجر، على الرغم من أن أحد كبار الجنرالات الأمريكيين يقول إن أي قرار نهائي لا يزال "على بعد أسابيع".

وقال جيمس هيكر قائد القوات الجوية الأمريكية في إفريقيا للصحفيين اليوم الجمعة إن مقره يستعد لمجموعة من السيناريوهات المحتملة التي قد تجبر حوالي 1100 جندي أمريكي على التخلي عن قاعدتين جويتين كانتا مهمتين لجهود مكافحة الإرهاب الأمريكية، بحسب ما أورده موقع "صوت أمريكا".

وأضاف الجنرال جيمس هيكر خلال إحاطة إعلامية افتراضية: "سنكون مستعدين إذا حدث شيء ما"، مشيرا إلى أن "هناك الكثير من الافتراضات التي يمكننا التوصل إليها لماذا وإذا كان علينا الإخلاء. علينا فقط أن نكون مستعدين لها جميعًا ... بالطبع، نأمل ألا نستخدم أيا منها".

ووصف هيكر التخطيط لإجلاء محتمل للقاعدتين بأنه حكيم واحتياطي، مضيفا أن فرقه قد نظرت في السيناريوهات التي يُطلب فيها إجلاء المدنيين وحتى السفارة الأمريكية.

يجري التخطيط أيضًا لإنشاء قواعد بديلة محتملة للأصول الجوية الأمريكية في حال اضطرت إلى مغادرة النيجر.

وقال هيكر:"من الواضح أننا سننظر إلى بعض الحلفاء الآخرين في غرب [إفريقيا] هناك الذين ربما يمكننا المشاركة معهم ثم نقل أصولنا إلى هناك".

وأضاف هيكر: "هذا القرار ليس قريبا من أن يتم اتخاذه بعد، أمامنا أسابيع، إن لم يكن أطول بكثير، قبل أن تصدر قيادتنا المدنية أمرا".

ويحذر المسؤولون الأمريكيون منذ أسابيع من أن واشنطن قد تسحب دعمها للنيجر إذا فشل المسؤولون العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس النيجيري محمد بازوم الشهر الماضي في إعادته إلى السلطة.

لكن على الرغم من هذه التهديدات، رفضت الولايات المتحدة حتى الآن وصف الوضع في النيجر بأنه انقلاب، وهو تصنيف قد يكون له تأثيرات بعيدة المدى على الشراكة العسكرية الحالية.

ولدى الولايات المتحدة حاليا حوالي 1100 جندي في النيجر كجزء من مهمة لمكافحة الإرهاب تركز على تنظيمي القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.

وتتمركز معظم القوات في قاعدتين جويتين، القاعدة الجوية 201 في مدينة أجاديز النيجيرية، على أطراف المنطقة الصحراوية، والقاعدة الجوية 101 في العاصمة نيامي.

وكانت القاعدة الجوية 201، وهي منشأة بنتها الولايات المتحدة بقيمة 110 ملايين دولار، محورية بشكل خاص في مهمة مكافحة الإرهاب.

التدخل العسكري في النيجر الجيش الأمريكي التدخل العسكري النيجر ايكواس مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية جيمس هيكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

لا يوجد بند.. تطورات جديدة بشأن بيع زيزو لـ الشباب السعودي| تفاصيل

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

ترشيحاتنا

ما وراء بيان القمة الثلاثية المشتركة في كامب ديفيد| تقرير

محافظة دمياط تكشف تفاصيل مشروع المجزر لتوفير اللحوم.. فيديو

في ثوبه الجديد.. هاني عبد الرحيم يقدم برنامج «أحلام مواطن» عبر «صدى البلد»| الجمعة

إيلون ماسك يلغي خاصية البلوك على X لهذا السبب

محمد رمضان عن لقب نمبر وان: كان عندي كبت فني

للتجهيز للموسم الجديد.. أحمد حسن: أوسوريو يحدد موعد بدء فترة إعداد الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر خرافي.. جومانا مراد تثير الجدل بكاش مايوه مع كلبها

ظهور هذه الأعراض علامة على الإصابة بسرطان الثدي المبكر.. احذريها 

يهدد استقرار الفريق.. بيراميدز يتراجع عن صفقة بن شرقي بسبب 3 ملايين دولار

ريهام حجاج تتغزل في زوجها: حبيب القلب

فيديو

سيناريوهات متعددة.. ماذا يحدث حال انتشار متحور Eg5

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

عيد ميلاد النجوم.. رامي عياش يحتفل مع زوجته وتامر حسني وحيدا

تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ