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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| وفاة مغني المهرجانات كلوشة.. أزمة عفروتو بسبب الغناء بالفلاشة

أخبار الفن
أخبار الفن

وفاة مغني المهرجانات كلوشة.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها أزمة عفروتو بسبب الغناء بالفلاشة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

في عز شبابه .. وفاة مغني المهرجانات كلوشة

توفي صباح اليوم الجمعة 18 أغسطس، مغني المهرجانات كلوشة، ولم يكشف أي من أفراد أسرة مغني المهرجانات عن تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان، وموعد تلقي العزاء.

وفي السياق ذاته، أعلن منتج أغاني المهرجانات فيجو الدخلاوي، وفاة كلوشة في منشور له عبر انستجرام قائلا: «اخويا مات اجدعااان … كلوشه ماااات ادعولو بالله عليكم بالرحمة والمغفرة».

 

عاصمة جهنم.. آخر أعمال مغني المهرجانات كلوشة قبل وفاته فجأة

توفي قبل ساعات مغني المهرجانات كلوشة، فجأة في عز شبابه، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن، أو تفاصيل الجنازة والعزاء.

وقبل 3 أيام من وفاته المفاجئة طرح مغني المهرجانات كلوشة أغنية تحمل اسم عاصمة جهنم، مع مؤدي المهرجانات اسلام كابونجا، وتوزيع فيجو الدخلاوي.

 

هبقى من الأموات.. مغني المهرجانات كلوشة يتنبأ بوفاته بمنشور مؤثر

تنبأ مغني المهرجانات كلوشة، بوفاته، حيث كتب عبر حسابه على “فيس بوك”: “شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات”.

 

حلاوة روح.. قصة أغنية عرضت على الراحل أحمد الشوكي قبل حكيم

حالة حزن سادت في الوسط الموسيقي؛ بعد وفاة المطرب الشعبي أحمد الشوكي، صباح اليوم الجمعة، 18 أغسطس، ودفنه في مسقط رأسه ف بني مزار بمحافظة المنيا.

أحمد الشوكي بدأ مشواره الفني مع بلدياته، نجم الاغنية الشعبية، حكيم، وأسسا معا فرقة “أنغام للغناء”، بعدها انفصلت الفرقة إلى فرقتين، الأولى خاصة بـ الشوكي ومعه مطربين، والثانية خاصة بـ حكيم ومعه مطربين أيضا.

 

عفروتو في مأزق بعد الغناء بالفلاشة في حفل الساحل الشمالي

تسبب حفل مغني الراب عفروتو، الذي أحياه أمس الخميس 17 أغسطس بالساحل الشمالي في حدوث مأزق له مع نقابة المهن الموسيقية، بسبب قيامه بالغناء عن طريق الفلاشة وهو مخالف لشروط النقابة.

وحتى الآن لم تتخذ نقابة المهن الموسيقية، أي قرار مع عفروتو، بشأن حفله الأخير، وينتظر أن يتم الإعلان عن العقوبة الموقعه عليه عقب اجتماع مجلس النقابة.

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