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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عز شبابه .. وفاة مغني المهرجانات كلوشة

مغني المهرجانات كلوشة
مغني المهرجانات كلوشة

توفي صباح اليوم الجمعة 18 أغسطس، مغني المهرجانات كلوشة، ولم يكشف أي من أسرة مغني المهرجانات عن تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان، وموعد تلقي العزاء.

وفي السياق ذاته، أعلن منتج أغاني المهرجانات فيجو الدخلاوي، وفاة كلوشة في منشور له عبر انستجرام قائلا: «اخويا مات اجدعااان … كلوشه ماااات ادعولو بالله عليكم بالرحمة والمغفرة». 

 

وفاة مغني المهرجانات كلوشة

وكتب أحد أصدقاء مغني المهرجانات كلوشة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله تعالى وحده، اقسم بالله هتوحشني يا صحبي، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي".

وتابع صديق كلوشة: «والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون، بقلوب مؤمنه راضيين بقضاء الله وقدره، انتقل الى رحمة الله تعالى (كلوشه) ، والله ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وإنآ على فراقك لمحزونون، ولا نقول الا مايرضي الله انا لله وانا اليه راجعون».

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