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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبقى من الأموات.. مغني المهرجانات كلوشة يتنبأ بوفاته بمنشور مؤثر

صدى البلد

تنبأ مغني المهرجانات كلوشة، بوفاته، حيث كتب عبر حسابه على “فيس بوك”: “شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات”.

وتوفي مغني المهرجانات كلوشة، قبل ساعات، فجأة في عز شبابه، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن، أو تفاصيل الجنازة والعزاء.

وقبل 3 أيام من وفاته المفاجئة، طرح مغني المهرجانات كلوشة، أغنية، تحمل اسم “عاصمة جهنم”، مع مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا، وتوزيع فيجو الدخلاوي.

عاصمة جهنم.. آخر أعمال مغني المهرجانات كلوشة قبل وفاته فجأة

في عز شبابه .. وفاة مغني المهرجانات كلوشة

وفاة مغني المهرجانات كلوشة

توفي مغني المهرجانات كلوشة، صباح اليوم الجمعة 18 أغسطس، ولم تكشف أسرته عن تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان، وموعد تلقي العزاء.

وفي السياق ذاته، أعلن منتج أغاني المهرجانات فيجو الدخلاوي، وفاة كلوشة في منشور له عبر انستجرام قائلا: «اخويا مات اجدعااان … كلوشه ماااات ادعولو بالله عليكم بالرحمة والمغفرة».

وكتب أحد أصدقاء مغني المهرجانات كلوشة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله تعالى وحده، اقسم بالله هتوحشني يا صحبي، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي".

وتابع صديق كلوشة: «والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون، بقلوب مؤمنه راضيين بقضاء الله وقدره، انتقل الى رحمة الله تعالى (كلوشه) ، والله ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وإنآ على فراقك لمحزونون، ولا نقول الا مايرضي الله انا لله وانا اليه راجعون».

 

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