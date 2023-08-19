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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندوة عن النقد .. ماذا يحدث في مهرجان عمان السينمائي الدولي

مهرجان عمان
مهرجان عمان

شهدت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم، ندوة خاصة للناقد أحمد شوقي أدارها المخرج التونسي مهدي هميلي، تطرقت للعديد من القضايا الشائكة التي تخص تطور شكل النقد السينمائي في الوطن العربي والعالم.

وخلال الندوة التي أقيمت مساء أمس الجمعة تحدث شوقي عن التحديات التي واجهت رواد النقاد، وصولا إلى تطويع النقد ليلائم فيما بعد عصر الإنترنت، حتى ظهور الذكاء الإصطناعي، ووجهة نظره في فن السينما بشكل عام وطبيعة العلاقة بين الناقد وصانع الفيلم.

وتابع شوقي: بدأ النقد السينمائي بكتابات أقرب للترويج إلى الأفلام، حتى الوصول إلى التفهم الأعمق للفيلم، وربطه بإطاره السياسي والإجتماعي دون معزل عن تاريخ صناعه، ومن ثم مشاركة هذا الرأى مع جمهور القراء.

وبحضور الممثل سامر المصري عرض فيلم "نزوح" بالمسابقة الروائية، وهو من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، وهو من بطولة كندة علوش، هالة زين، نزار العاني، دارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار.

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وتدور أحداثه في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة “زينة” (هالة زين) ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع “عامر” (نزار العاني) الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها “هالة” (كندة علوش) على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها “معتز” (سامر المصري) الذي يرفض أن يتحول إلى لاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

كما ناقشت المخرجة المغربية ياسمين بنكيران فيلمها الأول "ملكات" مع جمهور المهرجان، وقالت أن تصويره كان بمثابة تحديا كبيرا لها وكامل فريق العمل، خاصة أن الفيلم يتم تصويره خارج الإستديوهات بشكل كامل، وهو ويروي قصة ثلاث نساء تلاحقهن الشرطة في مسيرة طويلة سيعبرن فيها منطقة جبال الأطلس وصخورها ووديانها إلى الجنوب الكبير والمحيط الأطلسي، فيتعرضن لأحداث عديدة خلال رحلة هروبهن الطويلة، والتي تنتهى بحادث أليم.

وتُعرض هذه الأفلام وغيرها للمرة الأولى في الأردن، من ضمنها 11 فيلمًا في عرض عربي أول، و5 أفلام في عرض عالمي أول، فيما وقع الاختيار على الفيلم الفلسطيني (أسبوع غزاوي) للمخرج باسل خليل، ليكون فيلم الافتتاح، بعد حصوله على جائزة "فيبريسي" بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

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