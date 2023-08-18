بحضور بشرى وإياد نصار.. انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي

انطلقت مساء الثلاثاء فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم بالعاصمة الأردنية، وسط حضور نخبة من الشخصيات السينمائية البارزة من مختلف أنحاء الوطن العربي وذلك بمقر مركز الملك حسين الثقافي.



وقد حرص الأمير علي بن الحسين وزوجته الأميرة ريم علي رئيسة المهرجان بالترحيب بضيوف المهرجان، والتأكيد على أهمية إقامة هذه التظاهرة الدولية وما يمثلها من تبادل ثقافي وفني، بحضور المخرج يسري نصر الله، الفنانة بشرى، الفنان إياد نصار، وكل من صبا مبارك وركين سعد.



ويواصل "عمان السينمائي” هذا العام التركيز على الإنجازات الأولى لصناع الأفلام ودعمها، كونه المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يختص بذلك، وهي نقطة ارتكاز متفردة بات من خلالها يحجز لنفسه مكانه أكبر كل عام.

