عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتماء والمواطنة.. لقاءات تثقيفية بمراكز الشباب بدمياط

الشباب والرياضة بدمياط
الشباب والرياضة بدمياط

نفذت إدارة تنفيذ المشروعات " البرامج الشبابية " بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، ضمن خطة العمل  الصيفية ندوات تثقيفية توعوية لأعضاء مراكز الشباب . 
نفذت الندوات بالإدارات الفرعية الاتية ( دمياط - السرو -فارسكور- الزرقا - ميت ابو غالب - الروضة - كفر البطيخ )
 وتهدف هذه الندوات الى بث روح الولاء والإنتماء وغرس مفهوم المواطنة  فى أذهان الشباب ، ومناقشة مفهوم المواطنة والتعريف بأنه السلوك الظاهر لمشاعر الفرد بحبه لوطنه والتى تعكس حقوق الفرد وواجباته والتأكيد علي تعزيز المواطنة من خلال الأسرة ، حيث أنها المؤسسه الاجتماعيه الأولى التى تغرس حب الوطن وترسيخ القيم الانسانيه والأخلاقية مثل الصدق، اداب الحوار، العمل
والاحترام، النظام العام , مساعده الاخرين .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية

دمياط: الانتهاء من تطوير 7 أحياء الشهر القادم .. والمحافظ توجه رسالة لرجال الأعمال

دمياط الإدارات الفرعية أذهان الشباب المشروعات الشباب والرياضة القيم الإنسانية الولاء والانتماء بث روح الولاء والانتماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

موت الفجأة يخطف الفنانين| وفاة نجم التسعينيات.. رحيل مصطفى درويش يصدم الجميع.. وحادث مروع ينهي حياة جورج الراسي

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. تحرك عاجل من الزمالك.. الشرقية للدخان تكشف تطورات أزمة السجائر| أخبار التوك شو

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

قبل مواجهة الكأس المرتقبة| بيراميدز يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الزمالك.. صفقة مدوية

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. حقيقة خروج السد العالي عن الخدمة في 2024

تحذير عاجل السيول تضرب هذه المناطق|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن الطقس

موضوعات متعلقة

منال عوض: كل مدينة فى دمياط لها كورنيش.. فيديو

محافظ دمياط: تخصيص 4 مليارات جنيه لمشروع حياة كريمة

ترشيحاتنا

للعاملين بالخارج .. خطوات استخراج تصريح عمل من موقع وزارة الداخلية

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

رغم انتقاداته لـ بكين.. بايدن يتوقع لقاء الرئيس الصيني هذا العام

الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية

حملة لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بقرى الحسنة ونخل بوسط سيناء

الصين تنفذ دوريات عسكرية للاستعداد القتالي حول تايوان.. والأخيرة تهدد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها الحقيقي.. صور مسربة لـ رهف الشامي بدون فلتر تصدم المتابعين

أعراض القولون العصبي عند الأطفال

أجرت تعديلا لتجعله محتشما.. إطلالة أحلام في المملكة العربية السعودية تثير الجدل

احذر.. ارتكاب هذه الأفعال يزيد من إصابتك بمرض النقرس

فيديو

وفاء مكي: أجريت عملية تكميم معدة.. وأتبع نظام غذائي ورياضي للتخسيس

سيناريوهات متعددة.. ماذا يحدث حال انتشار متحور Eg5

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

عيد ميلاد النجوم.. رامي عياش يحتفل مع زوجته وتامر حسني وحيدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ