الانتماء والمواطنة.. لقاءات تثقيفية بمراكز الشباب بدمياط

نفذت إدارة تنفيذ المشروعات " البرامج الشبابية " بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، ضمن خطة العمل الصيفية ندوات تثقيفية توعوية لأعضاء مراكز الشباب .

نفذت الندوات بالإدارات الفرعية الاتية ( دمياط - السرو -فارسكور- الزرقا - ميت ابو غالب - الروضة - كفر البطيخ )

وتهدف هذه الندوات الى بث روح الولاء والإنتماء وغرس مفهوم المواطنة فى أذهان الشباب ، ومناقشة مفهوم المواطنة والتعريف بأنه السلوك الظاهر لمشاعر الفرد بحبه لوطنه والتى تعكس حقوق الفرد وواجباته والتأكيد علي تعزيز المواطنة من خلال الأسرة ، حيث أنها المؤسسه الاجتماعيه الأولى التى تغرس حب الوطن وترسيخ القيم الانسانيه والأخلاقية مثل الصدق، اداب الحوار، العمل

والاحترام، النظام العام , مساعده الاخرين .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية