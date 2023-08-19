مادلين طبر بعد هجوم أسد عليها : حب نبرة صوتي..وكان ممكن يعضني

كشفت الفنانة مادلين طبر عن كواليس تعرضها الى هجوم من “ أسد ” اثناء تقديمها أحدي الفقرات البرنامج الذي تقوم بتقديمه .

وقالت مادلين طبر فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد : انا بصحة جيدة حالياً ، فقد استضافت مدرب الأسود محمد الحلو ، وهو متمكن للغاية .

وتابعت مادلين طبر : الأسد حب نبرة صوتي وانا أقوم بالحديث معه ، وقد طمعت كمذيعة وقررت ان أن يجلس الأسد بجانبي ، وفى الحقيقة انه لم يكن يقصد ايذائي ، فقط كان يقوم بمداعبتي فتعرضت الى حادث فى يدي ، وحصلت على 5 جرعات من المصل واللقاح على مدار 5 أسابيع .

وأضافت : قمت بعمل بث مباشر من خلال برنامجي اثناء حصولي على اللقاح ، لان البعض شكك انني ابحث وراء التريند ، فليس معقول ان ابحث عن تريند بحادث مثل هذا يتعلق بصحتي ، “ أنا بسكوته وكان ممكن الأسد يعضني ” .

وكشفت الفنانة مادلين طبر خلال هذا اللقاء عن عملها الفني القادم ، مؤكدة انه سيكون فيلم سينمائي ستلعب فيه شخصية مختلفة عن اخر اعمالها .

وقالت مادلين طبر : تعاقدت على عمل سينمائي جديد ، والعب من خلاله دور “ سيكو دراما " ، وهو ما جذبني للفيلم ، اذ انه مختلف عن اخر افلامي دكتور نبيل اخصائي تجميل ، والذي كان ينتمي الي نوعية الأفلام الكوميدي .

وكان أخر اعمال الفنانة القديرة مادلين طبر فيلم دكتور جميل أخصائي تجميل ، والذى قدمت فيه دوراً له طابع كوميدي .

“نبيل الجميل اخصائي تجميل” بطولة محمد هنيدي ونور و مادلين طبر أحمد فؤاد سليم ورحمه أحمد محمد سلام، ومحمود حافظ حجاج عبد العظيم تأليف امين جمال محمد محرز إخراج خالد مرعي.

تدور أحداث الفيلم حول نبيل طبيب التجميل الناجح ،ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور والفنانة مادلين طبر ورحمه أحمد.