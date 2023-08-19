الصين تنفذ دوريات عسكرية للاستعداد القتالي حول تايوان.. والأخيرة تهدد

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين نفذت دوريات بحرية وجوية للاستعداد القتالي حول تايوان اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن الكولونيل شي يي المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الشرقي بجيش التحرير الشعبي الصيني قوله إن مسرح العمليات الشرقي أجرى دوريات ركزت على التنسيق واختبار القدرات القتالية لقواته في العمليات المشتركة في تحذير جاد "لقوى استقلال تايوان الانفصالية".

من جانب آخر، نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الدفاع التايوانية قولها: "ندين المناورات الصينية وسنعمل على نشر القوات المناسبة للرد، وسنعمل على حماية الحرية والديمقراطية وسندافع عن سيادة الجمهورية".

وأضافت: "المناورات الصينية لا تساهم في تعزيز السلام والاستقرار بمضيق تايوان، ولدى قواتنا القدرة والعزيمة والثقة الكافية لحماية الأمن الوطني"، مشيرةً إلى أنها رصدت 9 طائرات عسكرية و6 سفن حربية صينية في محيط الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

