انفجار صاروخ باتريوت في تايوان

انفجر صاروخ من طراز باتريوت أمريكي الصنع في تايوان، اليوم الثلاثاء، خلال إطلاقه في الجو بينما نجحت تجربة إطلاق الصاروخ الثاني.

وأكد جنرال بالقوات الجوية التايوانية أن صاروخا انفجر بشكل غير متوقع في الهواء خلال تجربة في مقاطعة بينجتونج في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، ولم يتم تحديد السبب حتى الآن، وفقا لما أوردته صحيفة "تايبه تايمز" المحلية.

وأوضح أن المراقبين العسكريين لاحظوا اختبار لإطلاق صاروخين من طراز باتريوت 2 أمريكي الصنع من قاعدة جوبينج في بلدة مانجو.

وأكدت الصحيفة أن الصاروخ الأول انفجر في الجو ، بينما أطلق الثاني بنجاح.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية في مؤتمر صحفي، أنه سيتم فتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار، ويأتي ذلك بعد قرابة أسبوعين من وقوع انفجار كيماوي في نفس القاعدة أسفر عن إصابة أربعة أشخاص في الثالث من أغسطس.