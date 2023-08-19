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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد رمضان يكشف سر لقب نمبر وان وتجربته في "ع الزيرو"..فيديو

محمد رمضان
محمد رمضان

تحدث الفنان محمد رمضان عن فيلمه السينمائي الجديد ع الزيرو، الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وسر لقب نمبر وان لأول مرة.

وقال محمد رمضان، في لقاء عرضه برنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع عبر قناة صدى البلد: «فخور بشغلي مع فريق عمل ع الزيرو وشركة العدل جروب وأكتر ما يميزها أنهم عاشقين للفن وشركة لها تاريخ عظيم وساهموا في صنع جيل كامل في الدراما».

وتابع محمد رمضان: «احنا شغالين للجمهور، والسينما معمولة عشان احتضان الناس، وحلم حياتي الجمهور يبقى قاعد مبسوط».

سر لقب نمبر وان

وعن سر لقب نمبر وان، أوضح رمضان«نمبر وان لما قولتها في أغنية كانت في فترة صعبة بمشواري، ومكنش فيه اعتراف ببعض الحقائق، يعني
مسلسل الأسطورة كان محقق نجاحات كبيرة في الشارع، وكانوا بيقولوا مكنش الأعلى مشاهدة».

استفزوني ورديت عشان كنت شاب صغير

وأضاف محمد رمضان : «استفزوني ورديت عشان كنت شاب صغير، ودلوقتي مهما يحصل مش ممكن هندفع لأني وصلت لـ 34 عاما وبنكبر وبنتعلم حاجات كتير».

محمد رمضان ع الزيرو سبوت لايت شيرين سليمان صدى البلد مسلسل الأسطورة

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