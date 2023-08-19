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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كفتة الدجاج بمذاق لا يقام

طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج

كفتة الدجاج من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة الدجاج، فيما يلي…

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مقادير كفتة الدجاج


نصف كيلو صدور دجاج مفرومة
بصلة مفرومة
٢ملعقة كبيرة ثوم مفروم
٢ملعقة  كبيرة فلفل أحمر حار مفروم
بقدونس مفروم
كوب بقسماط مطحون
زيت
ثوم بودر
بهارات دجاج
بابريكا
ملح
فلفل أسود
(للتغليف)
٥بيض
بقسماط متبل حار
زيت للقلي


طريقة تحضير كفتة الدجاج


في بولة نضع كل المكونات ونخلطها جيداً حتى يتكون خليط الكفتة ثم ندهن اليد بالقليل من الزيت ثم نشكل خليط الكفتة على شكل أصابع ثم نضعها في البيض "مخلوط مع رشة فلفل أسود" ثم نضعها في البقسماط المتبل ثم نحمرها في زيت غزير ساخن حتى تمام النضج وتقدم كفتة الدجاج بجانب مكرونة بالصوص الأحمر وصحتين وهنا

كفتة الدجاج طريقة عمل كفتة الدجاج مقادير كفتة الدجاج طريقة تحضير كفتة الدجاج الشيف نونا

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