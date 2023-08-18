طريقة عمل الحلاوة الطحينية.. أحلى من الجاهز

الحلاوة الطحينية من الحلويات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات والأسواق.

كشفت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن طريقة عمل الحلاوة الطحينية ..

مقادير الحلاوة الطحينية



3 كوب سكر بودر

3 كوب لبن بودر

3 كوب طحينة

زيت

(لعمل الحلاوة بالمكسرات)

ربع كيلو فول سوداني مجروش

ربع كيلو فستق مجروش

ربع كيلو بندق مجروش

ربع كيلو شوكلت شيبس دارك



طريقة تحضير الحلاوة الطحينية



نضع اللبن البودر على السكر البودر ثم ننزل عليهم بالطحينة (مقدار السكر يساوي مقدار اللبن البودر يساوي مقدار الطحينة وفي حالة عمل الحلاوة بكوب طحينة نضع معه كوب سكر بودر وكوب لبن بودر وهكذا حسب الكمية المستخدمة) ونقلب كل المكونات مع بعض حتى تختلط ثم نبسها ونخلطها باليد وننزل بالزيت بالتدريج سرسوب حتى نضبط القوام ونحصل على القوام المتماسك كما وضحنا بالحلقة ثم نحضر القوالب ونضع بها الحلاوة وفي حالة عمل حلاوة بالمكسرات نضع مكسرات في الأرضية ونخلط جزء من الحلاوة مع المكسرات ونضعه في القالب ثم نضعها في الثلاجة قليلاً ثم نخرجها ونقلب القالب والمكسرات المستخدمه حسب الرغبة والمتاح وصحتين وهنا.