الماتش بدأ يا وليد.. مصري ينقذ حارس النصر في مباراة التعاون "فيديو"

شهدت مباراة فريق النصر والتعاون، التي أقيمت مساء أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، حدثا غريبا.

بح صوت الرجال

يا وليييييد الماطش بدأ

يا ولييييييييد الماطش بدأ



🤦🏻‍♂️😂😂😂

pic.twitter.com/lHOFtdX6wG — أيمن الحطامي (@hotaamiia) August 19, 2023

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشجع مصري ينبه وليد عبدالله حارس النصر السعودي بأن المباراة قد بدأت، لينتبه الحارس سريعا ويبعد كرة كادت أن تكون الهدف الأول للتعاون في الدقيقة الأولى من اللقاء.

ونجح فريق التعاون في تعميق جراح النصر مضيفه، بعدما فرض عليها الخسارة الثانية تواليًا خلال دوري روشن السعودي إثر فوزه عليه بنتيجة 2-0، في ملعب الأول بارك، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

وسجل ثنائية التعاون الكاميروني لياندر تاوامبا عند الدقيقة 20، وأحمد باحسين 90+6، وألغى خالد الطريس حكم المباراة هدفًا للسنغالي ساديو ماني لاعب النصر بداعي التسلل.

ورفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، بينما بقي النصر بلا رصيد في المركز السادس عشر.