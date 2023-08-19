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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلويات فرنسية.. طريقة عمل الإكلير على أصوله

طريقة عمل الإكلير
طريقة عمل الإكلير

يعتبر  الإكلير من الحلى الفرنسي الشهيرة للغاية، ولا تحتوى سوى على مقادير محدودة هي الماء والبيض والدقيق، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الفرنسي، يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الإكلير، وهي من الحلويات الفرنسية، ويمكن تحضيرها في أقل من 40 دقيقة، وتكفي هذه المقادير لحوالى 6 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل الإكلير 

 

طريقة عمل الإكلير 

 

مقادير طريقة عمل الإكلير:

¾ كوب ماء دافىء

¼ كوب زبدة طرية

1 ملعقة كبيرة سكر

1 رشّة ملح

¾ كوب دقيق منخول

1 ملعقة صغيرة فانيليا

3 بيض

1 كوب شوكولاته سائلة

 

طريقة عمل الإكلير

- نضع الماء الدافئ في وعاء على النار، ويضاف الزبدة، السكر والملح وعندما يبدأ في الغليان ونرفع من على النار.

- يضاف الدقيق ونحرك الخليط بملعقة خشبية حتى يدخل كمية كبيرة من الهواء.

- نضع العجين في طبق، ونتركه قليلاً حتى يبرد.

- يضاف الفانيليا، والبيض واحدة بعد الأخرى ونقلب إلى أن يختفي البيض من العجين، ونعجن جيداً حتى تحصلي على عجينة ناعمة، سهلة التشكيل.

- نضع العجينة في كيس حلواني ونحضر صينية مغلفة بورق الزبدة ونشكّل الإكلير.

- نشعل الفرن على درجة حرارة 220 وندخل الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق، ثم نقللّ الحرارة إلى 180 درجة لمدة 20 دقيقة، ثم نطفئ الفرن 10 دقائق، ونخرج الصينية ونتركها تبرد.

- نضع الإكلير في طبق التقديم ونزيّنه بالشوكولاتة السائلة.

الإكلير طريقة عمل الإكلير الحلويات الفرنسية الشيف سنان بطرس

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