اخر فرصة .. خطوات كتابة رغبات المرحلة الثانية بشكل صحيح قبل غلقها

تنسيق الجامعات 2023… يستعد طلاب المرحلة الثانية لغلق تنسيق المرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني خلال الساعات القادمة ، وذلك استعدادا لإعلان النتيجة .

الحد الأدنى للمرحلة الثانية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.



رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية 2023

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

خطوات تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة إلكترونيا عبر موقع التنسيق الالكتروني عن طريق عدة خطوات تشمل :