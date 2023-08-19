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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خطوة بخطوة.. طريقة سهلة لعمل الكبسة الأردنية

طريقة عمل الكبسة
طريقة عمل الكبسة الأردنية  

تعتبر طريقة تحضير الكبسة الأردنية من الأكلات السهلة والبسيطة، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الأردني، ويمكن تحضير هذه الوصفة باقل التكاليف والمكونات.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الكبسة الأردنية، وهي من الأكلات الأردنية، وهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل الكبسة الأردنية

 

طريقة عمل الكبسة الأردنية

 

مقادير طريقة تحضير الكبسة الأردنية :

1 دجاجة

1 كيلوغرام أرز

½ كوب زيت

5 طماطم، مقشر ومفروم مكعبات صغيرة

6 بصلة وسط، مكعبات صغيرة

5 فص ثوم مهروس

1 فلفل أخضر حار، مفروم

½1 كوب جزر، مفروم مكعبات

½1 كوب بازلاء مثلجة

1 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم

2 ورقة غار

6 كبش قرنفل

¼ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة بهار أسود

3 ملعقة كبيرة بهارات الكبسة

1 لومي ( حامض مجفف أسود)

1 بصلة، لزفرة الدجاجة

½ كوب مكسرات متنوعة، محمصة

 

طريقة عمل الكبسة الأردنية :

_ نسلق الدجاجة ونزيل الزفرة ثم نضع البصلة مع نصف كمية بهار الكبسة، ورق الغار وكبش القرنفل.

- في قدر آخر ، نضع نصف كمية الزيت ونقلي البصل حتى يبدأ لونه بالاصفرار ثم يضاف الثوم بعد ذلك توضع الطماطم، الفلفل، الجزر والبازلاء ثم ملعقة الصلصة ونتركها إلى أن تتسبك ويستوي الجزر والبازلاء.

- بعد 40 دقيقة على الدجاجة، نغلق النار ونرفعها من المرق.

- نحمّر الدجاجة حسب الرغبة بقليل من الزيت.

- نغسل الأرز ونضعه في قدر على النار، ويضاف الصلصة والخضار، ويضاف مرق الدجاج، ويضاف كوب من المرق زيادة عن عدد أكواب الأرز ونتركه يتفلفل.

- عند التقديم، نضع الأرز في وعاء ونوزع الدجاج ثم المكسرات، ثم نقدم الكبسة الأردنية.

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