استقالة جماعية مسببة لأطباء الرعاية المركزة بمستشفي إمبابة العام.. والصحة: تتحقق

انتشرت علي وسائل التواصل الإجتماعي، والجروبات التي تهتم بالشئون الصحية، استقالة جماعية مسببة، لـ أطباء الرعاية المركزة بمستشفي إمبابة العام والتي جاء نصها

السيد الدكتور / مدير مستشفي امبابة العام

تحية طيبة وبعد....

نتقدم إليكم نحن أطباء الرعاية المركزة بمستشفي امبابة العام باستقالة جماعية

من العمل داخل وزارة الصحة وذلك بسبب التعسف الإداري من سيادة

الأطباء (مدير الطب العلاجي بالمديرية وسيادة وكيل الصحة بالمديرية ) حيث

قام بانتداب أحد أطباء الرعاية إلى مستشفي أخر وأخبرنا سيادتكم أن عدد

الأطباء عندنا لا يكفي وعندنا عجز شديد في أطباء الرعاية المركزة وطلبنا

إمدادنا باطباء رعاية مركزة أو العمل بنصف عدد الأسرة لضمان الجودة

اللازمة للمريض ومع ذلك قام الدكتور وائل زكريا مدير الطب العلاجي باتخاذ

قرار ثاني بنقل طبيب ثان يعمل لدينا بالرعاية المركزة الي مستشفي 6 اكتوبر

المركزي مع العلم ان حاجة العمل لا تسمح بذلك ولا نري إلا أنه قرار تعسفي

بسبب أننا قمنا بتقديم شكوي ضده بسبب سوء تعامله معنا واستعمال السلطة

فيما يضر بسير العمل ويضر بالمرضي

لذا نرجو من سيادتكم إما قبول استقالتنا أو النظر في تلك القرارات التي نراها

تؤدي قطعا الي تعطيل العمل داخل العناية المركزة وعدم إعطاء المريض حقه

من خدمة طبية كاملة بسبب العجز الشديد في الأطباء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مقدمه لسيادتكم

مدير قسم الرعاية المركزة ..د/رفعت عيسي

د محمد شحته على إبراهيم

د/ إسلام عمران جودة

دامحمد قاسم إبراهيم

د/علاء اسماعيل عبد الحميد الشنديدي

د/صفية إبراهيم الدسوقي

د/نادر علی عباس

د محمد عبد العزيز محمد

د/احمد كامل عبدالناصر

د/رضا رمضان

الصحة ترد

ومن جهتها أكد مصدر رفيع بوازرة الصحة والسكان ، ان هناك تحقيق يجري الآن للوقوف علي كافة الحقائق حول تلك الواقعة .