يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يؤدى بعض تدريبات الاستعراض قبل حفله المقرر أن يقام فى السعودية اليوم.

وظهر محمد رمضان يتدرب على بعض استعراضات أغنية مثل يا حبيبى وCome baby come و"يا حبيبي".

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محمد رمضان

وتحدث الفنان محمد رمضان عن فيلمه السينمائي الجديد ع الزيرو، الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وسر لقب نمبر وان لأول مرة.

وقال محمد رمضان، في لقاء عرضه برنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع عبر قناة صدى البلد: «فخور بشغلي مع فريق عمل ع الزيرو وشركة العدل جروب وأكتر ما يميزها أنهم عاشقين للفن وشركة لها تاريخ عظيم وساهموا في صنع جيل كامل في الدراما».

وتابع محمد رمضان: «احنا شغالين للجمهور، والسينما معمولة عشان احتضان الناس، وحلم حياتي الجمهور يبقى قاعد مبسوط».

سر لقب نمبر وان

وعن سر لقب نمبر وان، أوضح رمضان«نمبر وان لما قولتها في أغنية كانت في فترة صعبة بمشواري، ومكنش فيه اعتراف ببعض الحقائق، يعني مسلسل الأسطورة كان محقق نجاحات كبيرة في الشارع، وكانوا بيقولوا مكنش الأعلى مشاهدة».

وأضاف محمد رمضان : «استفزوني ورديت عشان كنت شاب صغير، ودلوقتي مهما يحصل مش ممكن هندفع لأني وصلت لـ 34 عاما وبنكبر وبنتعلم حاجات كتير».