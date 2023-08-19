عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يؤدى بعض تدريبات الاستعراض قبل حفله المقرر أن يقام فى السعودية اليوم.

وظهر محمد رمضان يتدرب على بعض استعراضات أغنية مثل يا حبيبى وCome baby come و"يا حبيبي".

شاهد الفيديو هنا 

محمد رمضان

وتحدث الفنان محمد رمضان عن فيلمه السينمائي الجديد ع الزيرو، الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وسر لقب نمبر وان لأول مرة.

عمرو دياب يثير أزمة فى لبنان .. اعرف التفاصيل

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى يتفوق على الجميع ومحمد هنيدى نمبر 4

اختفاء عادل إمام وتحريض على اقتحام فيلته.. مادلين طبر في مرمى النار

غير مبرر.. مادلين طبر ترد بقوة على الهجوم بسبب تصريحاتها المثيرة عن عادل إمام

وقال محمد رمضان، في لقاء عرضه برنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع عبر قناة صدى البلد: «فخور بشغلي مع فريق عمل ع الزيرو وشركة العدل جروب وأكتر ما يميزها أنهم عاشقين للفن وشركة لها تاريخ عظيم وساهموا في صنع جيل كامل في الدراما».

وتابع محمد رمضان: «احنا شغالين للجمهور، والسينما معمولة عشان احتضان الناس، وحلم حياتي الجمهور يبقى قاعد مبسوط».

سر لقب نمبر وان

وعن سر لقب نمبر وان، أوضح رمضان«نمبر وان لما قولتها في أغنية كانت في فترة صعبة بمشواري، ومكنش فيه اعتراف ببعض الحقائق، يعني مسلسل الأسطورة كان محقق نجاحات كبيرة في الشارع، وكانوا بيقولوا مكنش الأعلى مشاهدة».

وأضاف محمد رمضان : «استفزوني ورديت عشان كنت شاب صغير، ودلوقتي مهما يحصل مش ممكن هندفع لأني وصلت لـ 34 عاما وبنكبر وبنتعلم حاجات كتير».

الفنان محمد رمضان لقب نمبر وان محمد رمضان حفل محمد رمضان اغاني محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

الوزراء يكشف عن حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في العام الجديد

قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن أحمد دومة

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

موضوعات متعلقة

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

أجلها بسبب وفاة والدة أحمد شيبة.. عمر كمال يطرح أغنية "في داهية" اليوم

بسبب Bad Religion.. نجم فرقة bts يثير الجدل بعد إساءته للإسلام

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى يتفوق على الجميع ومحمد هنيدى نمبر 4

تشارك بحفل خيري لصالح عائلات حرائق الغابات.. وزيرة الثقافة التونسية تكرم لطيفة

أخبار الفن| أزمة عادل إمام ومادلين طبر.. فنانة شهيرة تعتزل وتتجه للإنشاد الديني.. وفيفي عبده توصي جمهورها بالصلاة

بحمد ربنا.. فيفي عبده: أنصح جمهوري بالصلاة دائما

بشعر قصير.. أول ظهور للفنانة دينا حايك بعد تعافيها من السرطان

ترشيحاتنا

إعلان نتائج البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات.. غداً

الجديد في علاج الأورام.. موضوع مؤتمر طب بنين الأزهر الدولي في 31 أغسطس

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023بسيناء

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بدفع أجر الموظف لمدة عام دون أن يعمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة الدجاج بمذاق لا يقام

بشرى للمواطنين.. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية .. ماهي؟

نيرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر بهذه الإطلالة| شاهد

يتسبب في 4 أمراض خطيرة.. علامات نقص فيتامين د عند الرجال 

فيديو

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ