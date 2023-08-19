أول تحرك من سلطات النيجر لمواجهة التدخل العسكري لـ "إيكواس"

بدأت السلطات في النيجر، في الاستعداد للتدخل العسكري المزمع من جانب جيوش دول مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" التي أعلنت تحديد موعد حملتها العسكرية لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم.

وتستعد مراكز التجنيد العسكرية في النيجر لاستقبال المتطوعين لمساعدة الجيش في مواجهة التهديد المتزايد لغزو محتمل من قبل "إيكواس"، حيث تهدف السلطات إلى تجنيد عشرات الآلاف من المتطوعين في جميع أنحاء البلاد للانضمام إلى الوحدات القتالية بالإضافة إلى الوحدات اللوجستية الطبية والفنية والهندسية للقوات المسلحة النيجيرية، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

والخميس الماضي نشرت سلطات النيجر، قوات عسكرية بالقرب من حدود البلاد مع نيجيريا وبنين.

وتصاعد التوتر في النيجر، منذ احتجاز الرئيس محمد بازوم في قصره بالعاصمة نيامي من قبل الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي الذي أعلن نفسه فيما بعد رئيسا للمجلس الانتقالي في البلد الواقع بغرب أفريقيا.

واجتمع قادة أركان دول مجموعة "إيكواس" في أكرا عاصمة غانا، يومي 17 و 18 أغسطس الجاري، وأعلنوا تحديد موعد التدخل العسكري في النيجر، دون الافصاح عنه.