متقولش العضمة كبرت.. بطل كمال أجسام يكشف مفاجأة غير متوقعة عن المشي

أكد حسام منصور بطل كمال الأجسام أن الإنسان عندما يمارس رياضة المشي يوميا و يمارس العاب رياضية بسيطة سوف يختلف شكل جسمه نهائيا.

نظام غذائي صحي وممارسة رياضة المشي تغير من شكل الجسم للأفضل

ونصح منصور خلال لقائه بالاعلامية لميس سلامة من خلال برنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” أنه يجب تغير من النظام الغذائي المتبع من الوجبات السريعة والدسمة إلى تناول المشويات والمسلوقات والخضروات مع ممارسة رياضة المشي، أو ممارسة الرياضة البسيطة فى المنزل ٣ مرات أسبوعيا، مؤكدا أن كل هذه الخطوات تزيد من فقدان الوزن وتغير من شكل الجسم للافضل كثيرا.



وأوضح بطل كمال الأجسام أن الجسم في مرحلة الصغر تفرز الغدة النخامية هرمونات النمو ففي مرحلة العشرينات تفرز ٥٠٠ وحدة، بينما في الاربعينات تفرز هذه الغدة هرمونات ولكن بشكل أقل فيمكن أن تصل ل ٢٥٠ وحدة وهو الهرمون البناء المرتبط بالشعر والاظافر والعضلات وهذا الهرمون يقل كميته مع تقدم العمر.

متقولش العضمة كبرت

وأضاف أنه صادف رجل عجوز داخل الجيم يبلغ من العمر ال ٩٥ عاما ولكنه محب للرياضة ويرغب بأن تكون صحته أفضل دائما قائلا :"الشخص العجوز ده اثر في حياتي" ناصحا بضرورة ممارسة تمارين رياضية والأشتراك في الجيم والحفاظ على الصحة والوزن، مستنكرا أن كثير من الشباب فى سن ال 30 و ال 40 و يرددون دائما “ العضمة كبرت” ناصحا بعد الأستسلام والبدء فى ممارسة التمارين الرياضية مع أتباع نظام غذائي صحي.