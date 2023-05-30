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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصائح مهمة للمحافظة على صحة القلب

صحة القلب
صحة القلب

للحفاظ على صحة القلب يوجد بعض  السبل وذلك عن  طريق تناول الطعام الصحي من خلال تناول الأغذية التي تحافظ على صحة القلب ولا تسبب له الأمراض؛ بالإضافة إلى الحركة بإستمرار وممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة على الاقل في اليوم.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن النوم الكافي يحافظ على صحة القلب ومن الضروري أن يتمتع الشخص بساعات على الاقل من النوم يوميا.

وأكد التقرير على أهمية التأمل في الإنسان مع الابتعاد عن الإجهاد المزمن لانه يعتبر القاتل الصامت حينما يتعلق الامر بصحة القلب.

وتابع التقرير أن مشاعر الحب مفيدة للقلب وذلك عن طريق قضاء مزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء.

الطعام الصحي الأمراض النوم الكافي الإجهاد المزمن رياضة المشي

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