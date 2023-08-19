طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في التربية الدينية .. الآن

يؤدي الآن طلاب الثانوية العامة 2023 آداء امتحان التربية الدينية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

وقد حدد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، زمن امتحان التربية الدينية بساعة ونصف من 12:30 ظهراً حتى 2 ظهراً .

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة 2023 صباح اليوم امتحان اللغة العربية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا .

وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم انتظام سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 اليوم، السبت، في جميع اللجان دون أي شكاوى أو مشكلات.

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم إن جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 هادئة حتى الآن، ولا شكاوى من صعوبة الأسئلة.

وأضافت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه صدرت تعليمات لجميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، تشدد على ضرورة توفير جميع سبل الراحة والهدوء للطلاب في اللجان لضمان عدم شعورهم بأي توتر ، مع التشديد على مكافحة الغش والتعامل بكل حزم مع الغشاشين المرصودين بدون أي تهاون.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”.

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء.

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا.

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.