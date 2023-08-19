فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

تصدرت البلوجر رهف الشامي، محركات البحث جوجل بعد تداول صور لها من حفل زفاف صديقتها منة السني حيث ظهرت في عدة صور صادمة كشفت شكلها الحقيقي بدون استخدام فلتر للصور .

رهف الشامي بدون فلتر

ظهرت رهف الشافي في الفيديو المتداول، وهي ترقص لثوان وترتدي فستان باللون البرتقالي وبدت بملامح مختلفة ووزن زائد عن الصورة الاخرى المتداوله لها دون استخدام خاصية التعديل على الصور.

تعرضت رهف لهحوم عنيف من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي والذين اجروا مقارنة بين شكلها بالفلتر وبدون فلتر .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.