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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: مبادرة تدريس اللغة العربية للشهادات العامة بالمساجد تشهد إقبالا كثيفا

صدى البلد

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن بدء تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية داخل مراكز الثقافة الإسلامية والمساجد الكبرى بجميع المحافظات، وذلك لطلاب الصفوف الآتية السادس الابتدائي،  والثالث الإعدادي والثالث الثانوي.  

وأوضح أن ذلك يأتي لمساعدة الطلاب وتخفيفا على الأهالي من الضغوط المادية للدروس الخصوصية، خاصة محدودي الدخل. 

وقال جمعة إن الفكرة انطلقت فعليا في 46 مسجدا، ليصبح إجمالي المراكز الثقافية والمساجد التي تبنت المبادرة 100 مسجد ومركز ثقافي.  

وأوضح الوزير أن الفكرة لاقت استحسان قطاع كبير من المسئولين وأولياء الأمور، لافتا إلى أن  هناك إقبالا كثيفا الطلاب للمشاركة والاستفادة من المبادرة. 

وتابع: “يأتي ذلك ضمن الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لخدمة المجتمع والتخفيف على عاتق المواطنين، إلى جانب العمل الدعوي”. 

وكان وزير الأوقاف أكد أن قضية الأخلاق هي المعركة الحضارية في الفترة المقبلة بعد طغيان الأجواء المادية على أفراد المجتمعات الإسلامية،  خلال الفترة الماضية وحتى الآن. 

وقال جمعة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على هامش لقائه بأعضاء اللجنة الإعلامية بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن إحياء القيم الإيمانية والإنسانية أفضل طريقة لمواجهة الأجواء المادية،  مؤكدا أنه من الصعب بل والمستحيل ترسيخ القيم و الأخلاق بعيدا عن الأجواء الدينية، فكلاهما لا ينفك عن الآخر ويكملان بعضهما البعض. 

وأوضح وزير الأوقاف أن منظومة العمل في وزارة الأوقاف  تسابق الزمن وشغلها الشاغل وهدفها الأول هو جذب الناس للمساجد،  لافتا إلى أن الخطة التي وضعتها الوزارة لهذا الشأن تسير في الطريق الصحيح وبدأت تؤتي ثمارها.

وزير الاوقاف مراكز الثقافة الإسلامية المساجد الكبرى

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