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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عبد الرازق تكشف سر عدم حضور فنانين فى حفل زفاف ابنة شقيقتها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن سر عدم حضور الفنانين حفل زفاف ابنته شقيقتها والذى اقيم فى إيطاليا منذ فترة قصيرة. 

وأكدت غادة عبد الرازق ، فى تصريحات تليفزيونية أن السبب وراء عدم حضور الفنانين فى حفل زفاف ابنة شقيقتها انه كان فى إيطاليا ولم يستطع كثير من الفنانين استخراج التأشيرات الخاصة بالسفر فضلا عن ان كان يقصر حفل الزفاف على المقربين من اهل العروسين. 

وكشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن شعورها بحالة من الغضب والاستفزاز جراء ما حدث معها بعد واقعة انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا مدير التصوير والذى كانت بالنسبة لها الثانية عشر.

وقالت غادة عبد الرازق ، فى تصريحات تلفزيونية: غضبت واستفزنى كل ما كتب عنى بعد واقعة الطلاق لأنى أرى هذا الأمر ضمن حياتى الشخصية، وليس لها علاقة بالفن.

وما عن رأيها فى أراء كل من رضوى الشربينى وياسمين عز قالت غادة عبد الرازق : كل منهما لها اراء مختلفة وانا كذلك وهما ناجحين فى ذلك وليس بالضرورة أن اميل بالآراء على طرف لحساب الآخر ولكنى لدى رأى مختلف وخاص بى فى الحياة الزوجية بشكل عام.

وأضافت غادة عبد الرازق، يمكن أن اعيد تجربة الزواج مجددا ويمكن أن اتزوج من فينيقى.

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غادة عبد الرازق 

وحرصت الفنانة غادة عبد الرازق مراد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت غادة عبد الرازق ، بإطلالة ملفتة وجريئة مرتدية فستانا باللون الأخضر الفاتح مكشوف الجوانب وهو ما كشف عن خصرها المنحوت وهو ما جعل إطلالتها مثيرة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق مسلسل تلت التلاتة مكون من 15 حلقة من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالحويشارك في بطولته أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وعدد كبيرمن الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

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