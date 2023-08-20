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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلص عليها قدام أبوها.. رجل ينهي حياة زوجته لرفضها العودة للمنزل.. تفاصيل

الضحية
الضحية

لم يًقدر الزوج عشرة زواج استمرت  5 سنوات من زوجته، وتعامل معها بمنتهى القسوة بعدما أنهي حياة شريكة حياته بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة أمام والدها. 

الزوج المتهم قام بفعلته لسبب صادم، تمثل في  رفضها العودة إلي منزل الزوجية، وكان لهذا أسباب تتعلق بكونه كثير الاعتداء عليها بالسب والقذف فضلا عن مروره بظروف مادية عصيبة في الفترة السابقة لارتكابه الجريمة. 

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قرار عاجل من النيابة

في المقابل أعطي المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة لرئيس نيابة مركز بسيون بالضرورة فتح تحقيق في الحادث الأليم مع الزوج المتهم وأخذ اقواله وسماع أقوال والد الفتاة الضحية وجيرانه. 

ووجهت النيابة العامة في تعليماتها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

واستجابت النيابة العامة لطلب أسرة الزوجة الضحية بسرعه انهاء اجراءات تصاريح دفنها وتسليم جثمانه إلي ذويها لدفنها بمقابر الاسره بمسقط رأسها بقرية صالحجر بمركز بسيون.  

تفاصيل الواقعة

كانت قرية صالحجر التابعة لمركز بسيون شهدت في الساعات الأولى من فجر اليوم حالة من الصدمة والرعب بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ ارتكاب جريمة قتل حينما انهي زوج في العقد الرابع من عمره بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة حياة زوجته حال تواجدهما بمنزل والدها بذات القرية لخلافات أسرية بينهما وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارىء مستشفي بسيون المركزي ولكنها لفظت أنفاسها الاخيره داخل غرفة العناية المركزة وتم التحفظ على الجثة في المشرحة. 

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية صالحجر يفيد بوفاة المدعوة "م.ر.ا"34 سنة علي يد زوجها المدعو "ش.ا"39 سنة بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة بسبب خلافات أسرية .

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وسماع أقوال شهود العيان. 

وأوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية وقاده العقيد خالد عبد الفتاح رئيس مباحث المديرية وضباط فرع البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفر الزيات .

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون من ضبط الزوج الجاني عقب ارتكابه الجريمة وتسليم نفسه إلي قبضة الاجهزه الامنية.  

المتهم: انا خلصت علي مراتي أم عيالي

وأفاد شهود عيان من أهالي قرية صالحجر أن الخلافات الزوجية دفعت الزوج الأب للطفلين في التخلص من حياة شريكة حياته بسبب ضغوطات نفسية واقتصادية وسلم نفسه إلي الاجهزه الامنيه مرددا عبارة "انا خلصت علي مراتي أم عيالي " .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها وحجز المتهم علي ذمة التحقيقات.

الزوجة الزوج تفاصيل الواقعة تفاصيل كارثية

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