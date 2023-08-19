عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسرة الفتاة الضحية تطالب القصاص وإعدام المتهم بإنهاء حياة عروسه

العروسة ماتت|المخدرات الملعونة وراء إنهاء رجل لحياة زوجته بالغربية ..القصة الكاملة

الفتاة العروس ضحية
الفتاة العروس ضحية زوجها

لحظات ودموع خيمت ملامحها بين صفوف الأسر والعائلات الذين شاركوا في وداع جثمان العروس "منة" الفتاة العشرينية ضحية زوجها في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بقرية صالحجر بمركز بسيون ودفنها بمقابر أسرته.

txt

شاهد.. إنقاذ حياة حصان على وشك الموت بين أكوام القمامة بمدينة طنطا..صور

كما حرصت  زميلات الفتاة الضحية وأقاربها علي رفع النعش والتمسك به  أعلي أكتافهم خلال مراسم التشييع وجعا علي رحيلها حتي مثواها الأخير ودفنها بجوار جدها .


ورددت خالة  العروس عدة كلمات والدموع من بينها "حسبنا الله ونعم الوكيل خلص علي بنتي ودائما كان بيتعاطي مخدرات وبيهددها وهي في بيتنا وقتلها أمام ابوها وهو بيتخانق في بيتنا وبنتنا عروسة في الجنة وربنا يصبرنا علي فراقها " .

ومن ناحية أخري كشف خال الفتاة الضحية بقوله "الأسرة مش هتاخد العزاء في البنت الا بعد أن يتحقق القصاص وربنا ينتقم من الظالم زوجها القاتل ونطالب بإعدامه عشان يكون عبرة للناس ".

txt

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى

في المقابل اعطي المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز بسيون بالضرورة فتح باب تحقيق في الحادث الأليم مع الزوج المتهم وأخذ أقواله وسماع أقوال والد الفتاة الضحية وجيرانه.

كما وجهت النيابة العامة في تعليماتها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

txt

شاهد.. إنقاذ حياة حصان على وشك الموت بين أكوام القمامة بمدينة طنطا..صور

كما استجابت النيابة العامة لطلب أسرة الزوجة الضحية بسرعه انهاء إجراءات تصاريح دفنها وتسليم جثمانه إلي ذويها لدفنها بمقابر الأسرة بمسقط رأسها بقرية صالحجر بمركز بسيون.

وكانت قرية صالحجر شهدت  في الساعات الأولى من فجر أمس  حالة من الصدمة والرعب بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ ارتكاب جريمة قتل حينما انهي زوج في العقد الرابع من عمره بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة حياة زوجته حال تواجدهما بمنزل والدها بذات القرية لخلافات أسرية بينهما وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارىء مستشفي بسيون المركزي ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة وتم التحفظ على الجثة في المشرحة.

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية صالحجر يفيد بوفاة المدعوة "م.ر.ا"20 سنة علي يد زوجها المدعو "ش.ا"31 سنة بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة بسبب خلافات أسرية .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وسماع أقوال شهود العيان. 
اوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية وقاده العقيد خالد عبد الفتاح رئيس مباحث المديرية وضباط فرع البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفر الزيات .

فحص وعلاج 1202 حالة في قافلة جامعة طنطا الطبية الشاملة بمركز بسيون

كما أفاد شهود عيان من أهالي قرية صالحجر أن الخلافات الزوجية دفعت الزوج الأب للطفلين في التخلص من حياة شريكة حياته بسبب ضغوطات نفسية واقتصادية وسلم نفسه إلي ضباط مباحث مركز شرطة بسيون مرددا عبارة "انا خلصت علي مراتي أم بنتي  " .

txt

تضامن الغربية: تدشين معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا لدعم 350 مستفيدا


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها وحجز المتهم علي ذمة التحقيقات.

IMG_٢٠٢٣٠٨١٨_٢٠٥٢٢٠
IMG_٢٠٢٣٠٨١٨_٢٠٥٢٢٠
IMG-20230818-WA0037
IMG-20230818-WA0037
التحفظ على الجثة الأسر والعائلات اعدام المتهم الزوجة الزوج المتهم العروس الفتاة العشرينية العشرينية صالحجر بسيون طنطا الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

قبل مواجهة الكأس المرتقبة| بيراميدز يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الزمالك.. صفقة مدوية

موت الفجأة يخطف الفنانين| وفاة نجم التسعينيات.. رحيل مصطفى درويش يصدم الجميع.. وحادث مروع ينهي حياة جورج الراسي

تحذير عاجل السيول تضرب هذه المناطق|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن الطقس

موضوعات متعلقة

بدء قبول الطلاب ببرنامج "اللغة والدراسات التركية " في آداب طنطا

ترشيحاتنا

مخرجات الحوار الوطني المصري.. كل ما تريد معرفته عن توصيات لجنة المحليات

حدث ليلاً| أسعار السجائر تنخفض اليوم.. تحذير عاجل من سيول تضرب هذه المناطق .. زلزال يضرب الذهب عالميًا.. مفاجأة مثيرة في تورط رجلي أعمال بتهريب آثار

سياحة الخيول تجذب الزوار إلى شواطئ الغردقة.. تجربة فريدة تمزج بين البحر والصحراء

دعاء الحر الشديد.. اللهم أجرنا من نار جهنم

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم السبت

أسعار اللحوم اليوم السبت 19 أغسطس بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها الحقيقي.. صور مسربة لـ رهف الشامي بدون فلتر تصدم المتابعين

أعراض القولون العصبي عند الأطفال

أجرت تعديلا لتجعله محتشما.. إطلالة أحلام في المملكة العربية السعودية تثير الجدل

احذر.. ارتكاب هذه الأفعال يزيد من إصابتك بمرض النقرس

فيديو

بعد غنائها.. وفاء مكي لمنتقديها: صوتي حلو أعمل أيه

وفاء مكي: أجريت عملية تكميم معدة.. وأتبع نظام غذائي ورياضي للتخسيس

سيناريوهات متعددة.. ماذا يحدث حال انتشار متحور Eg5

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ