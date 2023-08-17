عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى

رصف شوارع المحلة
رصف شوارع المحلة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الرصف والتطوير بالنفق السفلي بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة، حيث يتم عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، شاملا تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه وتطوير شارع طلعت حرب، من خلال تجديد الأرصفة والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار ،وذلك ضمن أكبر خطة رصف تشهدها المحافظة.
 

رئيس جامعة طنطا يفتتح معامل رقمية جديدة بكلية التجارة


ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بالإضافة إلى خطة التطوير المدنية والتي تم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للمحلة في فبراير الماضي.

IMG-20230817-WA0080
IMG-20230817-WA0080
IMG-20230817-WA0083
IMG-20230817-WA0083
IMG-20230817-WA0081
IMG-20230817-WA0081
IMG-20230817-WA0082
IMG-20230817-WA0082
IMG-20230817-WA0079
IMG-20230817-WA0079
IMG-20230817-WA0078
IMG-20230817-WA0078
IMG-20230817-WA0076
IMG-20230817-WA0076
IMG-20230817-WA0075
IMG-20230817-WA0075
IMG-20230817-WA0077
IMG-20230817-WA0077
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية المحلة الكبرى المحافظات تطوير الأعمال تطوير عواصم المحافظات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

قد تتم اليوم.. مفاجأة تقلب الموازين في انتقال زيزو للشباب السعودي

ترشيحاتنا

صدمة بسبب درجات الحرارة .. ماذا يعني رفع محافظة الإسكندرية الرايات الحمراء؟

داخل قفص..رواد التواصل يسألون ماسك ومارك زوكربيرج عن موعد النزال| فيديو

قرب حدود أمريكا.. إعصار قوي يضرب المكسيك

لتجنب حرب نووية.. دعوات في أمريكا لاتخاذ قرار ضد زيلينسكي

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. الأماكن الخالية بدار العلوم والحد الأدنى للقبول

تحذير عاجل .. فيروس منتشر عند السيدات | هذه أعراضه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

سرقة في النهار.. فيديو صادم لرجل يسحل سيدة مسنة بولاية كاليفورنيا

السبب خطير.. راكبة تشتري كل الفول السوداني على متن طائرة ألمانية

فيديو

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ