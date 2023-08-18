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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاهد مبكية | أهالي صالحجر بالغربية يشيّعون جثمان العروس ضحية زوجها

الفتاة العروس ضحية
الفتاة العروس ضحية زوجها

شيع المئات من الأسر والعائلات بقرية صالحجر بمركز بسيون بالغربية مساء اليوم جنازة السيدة العروس ضحية زوجها في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية ودفنها بمقابر أسرتها.

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وحرص زميلات الفتاة الضحية وأقاربها علي رفع النعش والتمسك به خلال مراسم التشييع ألمًا علي رحيلها حتي مثواها الأخير ودفنها بجوار جدها.

كما رددت والدة العروس عدة كلمات والدموع من بينها "حسبنا الله ونعم الوكيل خلص علي بنتي ودائما كان بيتعاطي مخدرات وبيهددها وهي في بيتنا وقتلها أمام ابوها وهو بيتخانق في بيتنا وبنتي عروسه في الجنه وربنا يصبرنا علي فراقها " .

ومن ناحية أخري كشف خال الفتاة الضحية بقوله "الأسرة مش هتاخد العزاء في البنت الا بعد أن يتحقق القصاص وربنا ينتقم من الظالم زوجها القاتل ".

وكانت  قرية صالحجر شهدت  في الساعات الأولى من فجر اليوم حالة من الصدمة والرعب بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ ارتكاب جريمة قتل حينما انهي زوج في العقد الرابع من عمره بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة حياة زوجته حال تواجدهما بمنزل والدها بذات القرية لخلافات أسرية بينهما وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارئ مستشفي بسيون المركزي ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة وتم التحفظ على الجثة في المشرحة. 

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية صالحجر يفيد بوفاة المدعوة “م.ر.ا”20 سنة علي يد زوجها المدعو “ش.ا”32 سنة بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة بسبب خلافات أسرية .


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وسماع أقوال شهود العيان. 

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اوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية وقاده العقيد خالد عبد الفتاح رئيس مباحث المديرية وضباط فرع البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفر الزيات.


وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون من ضبط الزوج الجاني عقب ارتكابه الجريمة وتسليم نفسه إلي قبضة الاجهزه الامنية.

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كما أفاد شهود عيان من أهالي قرية صالحجر أن الخلافات الزوجية دفعت الزوج الأب للطفل  في التخلص من حياة شريكة حياته بسبب ضغوطات نفسية واقتصادية وتعاطيه للمواد المخدرة  وسلم نفسه إلي الأجهزة الأمنية مرددا عبارة "أنا خلصت على مراتي أم عيالي".


وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها وحجز المتهم علي ذمة التحقيقات.

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التحفظ على الجثة الأسر والعائلات جنازة عروس ضحية زوجها بالغربية صالحجر اهل الغربية

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