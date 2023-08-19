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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي: نحتاج مازوت بـ350 مليون دولار شهريا لتشغيل محطات الكهرباء.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية تحتاج مازوت بما قيمته 350 مليون دولار شهريا لتشغيل محطات الكهرباء.

الرئيس السيسي في جولة تفقدية

وأجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية، اليوم السبت 19 أغسطس، في الأكاديمية العسكرية، وحرص خلالها على طمأنة الطلاب بأن الدولة في تطور دائم، وأن العمل لا يتوقف في كل شبر في مصر، مضيفا: "إحنا في تطور مستمر ومهم إني أطمنكم على حالنا".

الرئيس السيسي: نعمل على إنهاء معاناة المواطن وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية

وتابع الرئيس السيسي: "نعمل على توفير العملة الصعبة، ونستورد بعض المنتجات الاستهلاكية بالعملة الصعبة، ونبيعها للمواطن والمستهلك بالجنية لإنهاء معاناة المواطن والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية".

وأكمل الرئيس السيسي: "قد تكون أسعار السلع مرتفعة وده أمر محل تقدير مننا ونعمل على مجموعة إجراءات تخفف من خلالها من آثار هذه الأزمة".

السيسي الرئيس السيسي محطات الكهرباء الكهرباء الأزمة الاقتصادية

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