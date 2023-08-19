لو عايز نت سريع.. اعرف ازاي تستخدم الشريحة الإلكترونية ESIM

تعد الشريحة الإلكترونية الجديدة ESIM، بديلا لـ بطاقة الاتصال SIM المعروفة في هواتف أندرويد، وهي مستقبل الاتصالات المتنقلة فهي توفر عددا من المزايا مقارنة ببطاقات SIM التقليدية، وهي تزداد شعبية نظرا لأنها أحد أحدث الطرق الجديدة التي أحدثت ثورة في طريقة اتصالنا بالإنترنت.

ما المقصود بـ ESIM؟

وتعد ESIM، أو بطاقة SIM الإلكترونية، هي عبارة عن شريحة SIM رقمية مضمنة في اللوحة الأم لهواتف أندرويد، هذا يعني أن استخدامها لا يتطلب وجود فتحة بطاقة SIM فعلية، ويمكن تنشيطه وإدارته عن بُعد، وتتيح لك استخدام باقة خلوية من شركة الاتصالات بدون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية، وتقدم جميع وظائف بطاقة SIM، ولكنها غير قابلة للإزالة بدون كسر الهاتف وفك الشريحة.

فوائد ESIMS



وتقدم الشريحة الإلكترونية ESIM، مجموعة من المزايا عن سابقاتها SIM، منها على سبيل المثال، عند السفر إلى الخارج باستخدام الهواتف المزودة ببطاقات SIM القابلة للإزالة، يمكنك التبديل إلى بطاقة SIM الخاصة بشركة اتصالات أخرى للحصول على تغطية محلية، وتجنب دفع رسوم التجوال من شركة الاتصالات الأساسية، إلى جانب العديد من الفوائد الأخرى، فيما يلي بعض أهمها:

السهولة: تركيب وتنشيط ESIMS أسهل بكثير من بطاقات SIM التقليدية، يمكنك إضافة رقم جديد لهاتفك واستخدام الإنترنت أثناء السفر بكل سهولة من قائمة الإعدادات بجهازك.

المرونة: تتيح لك ESIMS الحصول على ملفات تعريف متعددة على نفس الجهاز، هذا يعني أنه يمكن أن يكون لديك ملف تعريف مختلف لكل شركة اتصالات، أو لبلدان مختلفة.

الأمان: تعد ESIMS أكثر أمانا من بطاقات SIM التقليدية، فهي مشفرة ولا يمكن اختراقها بسهولة.

صديقة للبيئة: لا تتطلب eSIM بطاقة SIM فعلية، مما يعني أنها تساعد في تقليل الفاقد.

فعالية التكلفة: يمكن أن تكون ESIMS وسيلة فعالة من حيث التكلفة للبقاء على اتصال أثناء السفر. يمكنك شراء خطة ESIMS خاصة بالدولة التي تزورها، والتي يمكن أن توفر لك المال على رسوم التجوال.

كيفية تثبيت ESIM

تختلف عملية تثبيت ESIMS باختلاف جهازك ومشغل شبكة الجوال، ومع ذلك، فإن الخطوات العامة هي كما يلي:

1. افتح قائمة الإعدادات بهاتفك الأندرويد.

2. ابحث عن قسم “بطاقات SIM” أو “شبكة الجوّال”.

3. اضغط على زر “إضافة بطاقة SIM”.

4. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لمسح رمز QR لشريحة إلكترونية ضوئيا أو أدخل رمز التفعيل.

كيفية استخدام ESIM

بمجرد تثبيت ESIMS، يمكنك البدء في استخدامها للاتصال بالإنترنت، للقيام بذلك، ما عليك سوى تحديد ملف تعريف الشريحة الألكترونية ESIMS الذي تريد استخدامها.