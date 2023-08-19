أخبار التوك شو| السيسي يصدر قرارا بالعفو عن محكوم عليهم.. والأرصاد توجه تحذيرا لسكان تلك المناطق

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

البصل بـ17 جنيها.. مفاجأة في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 19-8- 2023.



سعر الدولار اليوم.. أخر تحديث للعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 19- 8-2023.

تعاود الارتفاع| أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل هذا المبلغ

قدمت الإعلامية لميس سلامة تقريراً عن أسعار الذهب خلال تقديم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت 19-8-2023.

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وتوجه تحذيرا لسكان تلك المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

20 متحورا لكورونا.. عضو الجمعية المصرية للمناعة يحذر المواطنين ويطالبهم بارتداء الكمامة

قال مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: “أصبحنا نشهد استهتارا واضحا الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية”.

عوض تاج الدين: eg5 الأكثر انتشارا في العالم وقادرعلى إصابة عدد أكبر

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أنه ليس هناك أي سبب أو داعي أن تخفي الدولة المصرية أى شيئ يتعلق بمتحور كورونا الجديد، وهناك ٥٠ دولة مصابة به.

منهم أحمد سعد دومة.. السيسي يصدر قرارا بالعفو عن محكوم عليهم

عرضت فضائية "إكستر نيوز" خبرا عاجلا، حيث أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك باستخدام صلاحياته الدستورية.

تغير ملحوظ|الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ومفاجأة سارة لسكان هذه المناطق

عرضت الفضائية المصرية بيانا بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، موضحة أن يشهد اليوم السبت 19\ 8 \2023 طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

السيسي لـ المواطنين: الدولة ستنفذ إجراءات للتخفيف من أثار زيادة الأسعار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أسعار السلع مرتفعة ، وهذا أمر محل تقدير من الدولة والحكومة حاليًا تعمل على مجموعة من الإجراءات لتخفيف من أثار هذه الأزمة.



السيسي: الحكومة تنفذ إجراءات سريعة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة لطلاب الكليات العسكرية قال فيها: «من المهم أن نبقى داخل تطوير مستمر، هذه هي سنة الحياة، ومن يتوقف عند حال معين وموقف معين، سيبقى ناجحًا لفترة ثم تتجاوزه الأحداث بعد ذلك، هذا أمر مهم ويب أن يكون واضحًا للجميع».