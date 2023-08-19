الوفد يرحب بالعفو الرئاسي .. ورئيس الحزب : ندعو للإفراج عن جميع سجناء الرأي

رحب حزب الوفد بقرار العفو الرئاسي عن ٣٠ من سجناء الرأي الصادر اليوم.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد في بيان صادر له اليوم أنه رحب منذ بداية إصدار قرارات العفو الرئاسي وتشكيل لجنة مختصة بذلك بكل قرارات الإفراج عن سجناء الرأي.

وطالب رئيس الوفد في بيانه بالعفو عن جميع سجناء الرأي طالما لم يتورطوا في دم أو تخريب وذيادة اعداد المفرج عنهم ممن صدرت ضدهم أحكام.

وثمن رئيس الوفد تلك القرارات التي ترفع عن سجناء الرأي وأسرهم معاناة الحبس.

ودعا الدكتور عبد السند يمامة الي فحص سجلات باقي سجناء الرأي والإفراج عن اكبر عدد منهم