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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الطائي في الدوري السعودي

صدى البلد

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الطائي، في الجولة الثانية لبطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.

تشكيل اتحاد جدة

وضم تشكيل اتحاد جدة كلًا من:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقطي - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - أحمد بامسعود

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - إيجور كورنادو

خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما

ويغيب المصري طارق حامد عن تشكيل اتحاد جدة في مباراة اليوم، حيث بات قريبًا من الرحيل عن الفريق.

وتُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة ملعب فريق الاتحاد، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن الاتحاد كان قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على الرائد بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى.

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