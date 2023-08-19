توتنهام يفوز على مانشستر يونايتد بهدفين في الدوري الإنجليزي

نجح فريق توتنهام هوتسبير على نظيره مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف توتنهام هوتسبير الأول عن طريق بابي سار في الدقيقة ٤٩.

ثم أضاف ليساندرو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة ٨٣ بالخطأ في مرماه.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمي: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو، فان دي فين، روميرو وأودوجي.

خط الوسط: سار، بيسوما و ماديسون.

خط الهجوم: سون، ريتشارليسون، وكولوسيفسكي.

بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمي: أونانا.

خط الدفاع: مارتينيز، فاران، شو وبيساكا.

خط الوسط: كاسيميرو، برونو فرنانديز وماونت.

خط الهجوم: راشفورد، جارناتشو وأنتوني