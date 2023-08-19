تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون سبور أمام جالاتا سراي في الدوري التركي

أعلن نيناد بيليكا، المدير الفني لـ طرابزون سبور، تشكيل فريقه لمواجهة جالاتا سراي، في قمة الجولة الثانية لبطولة الدوري التركي.

تشكيل طرابزون سبور

وتواجد المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، أساسيًا في تشكيل فريقه لمواجهة جالاتا سراي.

وجاء تشكيل طرابزون سبور كالآتي:

في حراسة المرمى: أوجركان شاكير

خط الدفاع: جينس لارسن - ستيفانو دينزفيل - فيليب بينكويتش - إرين المالي

خط الوسط: كويربيليس - أنناستاسيوس باكاسيتاس - عبد القادر عمر - محمود حسن تريزيجيه - إينيس بردهي

خط الهجوم: أموت بوزوك

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.