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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أوف شولدر.. إطلالة جذابة لـ درة عبر إنستجرام

درة
درة

نشرت الفنانة درة، صوراً من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بإطلالة جريئة، بفستان أبيض اوف شولدر، مكشوف البطن من أمام المرأة في لوك خطف الأنظار
 

يذكر أن آخر أعمال درة الدرامية حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، الذي يقدم حكايات منفصلة،وتتكون كل حكاية من عشر حلقات مقتبسة من أحداث حقيقية تتعلق بدور المرأة في المجتمع. حكاية “أول السطر” بطولة: درة، عمر الشناوي، صالح عبدالنبي، ريم عبد القادر، ومن إخراج محمود كامل.

 

ومن أهم أعمال درة ويتكون مسلسل "المتهمة" يتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعليالطيب وإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهانالتي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.

معلومات عن درة

وفى سياق آخر، تعتبر درة هي ممثلة من العيار الثقيل والتي منذ أن  بدأت وهي تأثر في الجمهور وهي حاصلة عليشهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة،  ودخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو،حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي ومثلت عدة أدوار في السينما التونسية  وشاركت فيأفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية،وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار 2010، والريان  وآدم 2011.

الفنانة درة الفنان كاظم الساهر ريم عبد القادر مسلسل الا انا

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