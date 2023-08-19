مفاجأة مدوية عن علاقة سد النهضة بغياب فيضان النيل هذا العام.. فيديو

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أسباب غياب فيضان النيل هذا العام.

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هناك سنوات تكون مطيرة ونطلق عليها سنوات الفيضان، وسنوات أخرى تكون جافة ويطلق عليها سنوات العجاف".

وأضاف: "آخر فترة جفاف كانت عام 1987 إلى عام 1987، وبعد ذلك كانت الأمطار من المتوسط إلى أعلى من المتوسط"، لافتا: "لم نمر بفترات جفاف منذ عام 1988".

وأشار: "نهر النيل ينبع من المنطقة الاستوائية "بحيرة فيكتوريا" والتي تساهم بنحو 15% من الايراد السنوى، والهضبة الأثيوبية 85% منها"، موضحا: "الأمطار تأتي في فصل الصيف في شهر 7و8و9، وعندما تصل إلى السد العالي تستغرق 3 أسابيع وتصل في نهاية شهر 7، لذلك العام الماضي في مصر يكون في أوائل أغسطس".

وتابع: "يبدأ وصول المياه إلى مصر فعليا آخر يوليو - أول أغسطس من كل عام ويتأكد وصولها فى منتصف أغسطس حيث يحتفل المصريون بصول الفيضان محملًا بالخير الوفير من المياه"، مضيفا: "السد العالي جعل أيام مصر كلها أعياد لأن المياه تخرج من السد العالي يوميا".

أسباب غياب الفيضان

واسترسل: "لأول مرة هذا العام لا يأتي الفيضان في موعده بسبب التخزين الرابع في سد النهضة الذى بدأ من أول الموسم ومن المتوقع أن يستمر حتى سبتمبر القادم"، موضحا: "سد النهضة يحجز المياه من بداية الموسم حتى اليوم، ومتوقع أن يستمر في الحجز الرابع إلى أوائل الشهر القادم".



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