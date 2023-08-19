عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة مدوية عن علاقة سد النهضة بغياب فيضان النيل هذا العام.. فيديو

فيضان النيل
فيضان النيل

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أسباب غياب فيضان النيل هذا العام.

txt

بدون فيضان لأول مرة في التاريخ| ما قصة عيد وفاء النيل؟

txt

عيد وفاء النيل بدون فيضان..شراقي يفجر مفاجأة تحدث لأول مرة فى التاريخ

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هناك سنوات تكون مطيرة ونطلق عليها سنوات الفيضان، وسنوات أخرى تكون جافة ويطلق عليها سنوات العجاف".

 

وأضاف: "آخر فترة جفاف كانت عام 1987 إلى عام 1987، وبعد ذلك كانت الأمطار من المتوسط  إلى أعلى من المتوسط"، لافتا: "لم نمر بفترات جفاف منذ عام 1988".

 

وأشار: "نهر النيل ينبع من المنطقة الاستوائية "بحيرة فيكتوريا" والتي تساهم بنحو 15% من الايراد السنوى، والهضبة الأثيوبية 85% منها"، موضحا: "الأمطار تأتي في فصل الصيف في شهر 7و8و9، وعندما تصل إلى السد العالي تستغرق 3  أسابيع وتصل في نهاية شهر 7، لذلك العام الماضي في مصر يكون في أوائل أغسطس".

 

وتابع: "يبدأ وصول المياه إلى مصر فعليا آخر يوليو - أول أغسطس من كل عام ويتأكد وصولها فى منتصف أغسطس حيث يحتفل المصريون بصول الفيضان محملًا بالخير الوفير من المياه"، مضيفا: "السد العالي جعل أيام مصر كلها أعياد لأن المياه تخرج من السد العالي يوميا".

أسباب غياب الفيضان

واسترسل: "لأول مرة هذا العام لا يأتي الفيضان في موعده بسبب التخزين الرابع في سد النهضة الذى بدأ من أول الموسم ومن المتوقع أن يستمر حتى سبتمبر القادم"، موضحا: "سد النهضة يحجز المياه من بداية الموسم حتى اليوم، ومتوقع أن يستمر في الحجز الرابع إلى أوائل الشهر القادم".
 

2

فيضان النيل الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا الدكتور عباس شراقي التخزين الرابع بحيرة فيكتوريا سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

خلص عليها قدام عيالها.. تاجر مخدرات ينهي حياة زوجته بالقليوبية.. شاهد

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

التجارة 66 % الاداب 67% والحاسبات 79.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ترشيحاتنا

انتهاء تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات.. اعرف موعد النتيجة

تعرف على المدرب المساعد الجديد في جهاز كولر بالأهلي

إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

أنغام عن حفلها بـ العلمين الجديدة: فرحت لبلدي أكتر من فرحتي لنفسي|فيديو

هالاند وألفاريز يقودان مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الليلة

مفاجأة مدوية عن علاقة سد النهضة بغياب فيضان النيل هذا العام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيكة جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة من الساحل

خناقة بالزمالك| خطوة واحدة تحرم النادي من الكونفدرالية.. وتحرك تأجل ضد هذا اللاعب

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالجلطة

أسهل طريقة لعمل طاجن الفريك

فيديو

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ