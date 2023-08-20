اليوم.. محاكمة حمزة زوبع وآخرين في قضية تمويل الإرهاب

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم الإخواني حمزة زوبع، ومعتز مطر، وآخرين، في اتهامهم بتمويل الإرهاب .

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بالانضمام لـ جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي وتمويل الإرهاب.