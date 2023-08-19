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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هطلب تعويض كبير.. محمد الغيطي يكشف تفاصيل اتهامه لمحمد رمضان بسرقة قصيدته

محمد رمضان
محمد رمضان

‏قال المؤلف الإعلامي محمد الغيطي، انه اتهم الفنان محمد رمضان بسرقة قصيدة، مؤكدا أنه كان متواجدا عند طبيب الأسنان واستمع بالصدفة إلى أغنية محمد رمضان الجديدة التي تحمل أجزاء من ديوانه رباعيات الغيطي الذي صدر عام 2016.

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الفنان محمد رمضان

 

وأضاف الغيطي، ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر شاشة "المحور"، انه لم يحدث أي تواصل بينه وبين الفنان محمد رمضان، ولكن هناك صديق تواصل معه لحل المشكلة بشكل ودي بعيدا عن القضاء.

وأضاف أنه صمم على اعتذار محمد رمضان له واعترافه بأن هذه ليست كلماته وانه سرق الكلمات من أول قصيدة في ديوان رباعيات الغيطي وأن عليه دفع تعويض كبير قائلا: "أنا متبرع بهذا التعويض إلى مستشفى أبو الريش للأطفال".

محمد رمضان محمد الغيطي رباعيات الغيطي الإعلامية هبة جلال مستشفى أبو الريش للأطفال

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