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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شخص يعتدى على شقيقته بالضرب فى الشارع .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

فتاة
فتاة

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بالتعدى على سيدة بالضرب بالأيدى بالطريق العام.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (15) الجارى تبلغ لمركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية من (ربة منزل "الظاهرة بمقطع الفيديو" - مقيمة بمحافظة الدقهلية) ، بتضررها من "شقيقها" الظاهر بمقطع الفيديو، لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بالأيدى دون إصابات لوجود خلافات بينهما حول الميراث.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

اجهزة الامن التواصل الإجتماعي فيس بوك الطريق العام امن الدقهلية ميراث

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