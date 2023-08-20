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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: الرئيس السيسي أراد استعادة عافية الدولة بالحوار الوطني.. فيديو

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، هذا الحوار وهذه المبادرة لا يقوى عليها رجل إلا بحجم الرئيس السيسى، لأنه جزء من بناء الدولة المصرية، موضحا أن مصر كانت فى وضع وظرف صعب لذا جاء الحوار الوطنى. 

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وأضاف جمال الكشكي خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" على قناة cbc، أن الرئيس السيسى أراد استعادة عافية الدولة المصرية وتحقيق الأمن الذى افتقدته، ومن خلال الحوار الدولة المصرية تؤكد أنها تمد يدها للجميع.

تابع جمال الكشكى، لجنة العفو الرئاسى من بداية وحتى اليوم وهى تفرج عن المحبوسين بشكل مستمر، وهذه أول ضمانة لنجاح الحوار الوطنى، بالإضافة لاستجابة الرئيس لبعض المخرجات واستمرار الإشراف القضائى الكامل على الإنتخابات.

ولفت جمال الكشكى إلى أن الحوار الوطنى يسير ويحقق المستهدف، والقضايا المعروضة متعلقة بالمواطن وتتفق مع فلسفة واستراتيجية الرئيس، وقطعنا الشوط الأكبر فى الحوار، واعتقد أن هناك أخبار سارة خلال أيام قليلة تمس المواطن المصرى، بسبب بعض القرارات والتوصيات التى رفعناها للرئيس.

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