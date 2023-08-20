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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سميرة عبد العزيز تكشف سبب احتفاظها بهذه الصورة.. وتوصيات زوجها لها.. خلافها مع محمد رمضان

الفنانة سميرة عبد
الفنانة سميرة عبد العزيز

حلت الفنانة سميرة عبد العزيز، ضيفة على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" وكشفت العديد من التفاصيل عن حياتها الشخصية والفنية، وأسرارا عن زوجها الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن.

توصيات زوجها الراحل الكاتب محفوظ عبد الرحمن لها

وكشفت سميرة عبد العزيز، أنها تحتفظ بصورة لها مع زوجها، ودائما موجودة بحقيبتها.

وأوضحت سميرة عبد العزيز، أن آخر توصيات "عبد الرحمن" لها، كانت “ألا تقبل غير بأعمال لصالح مصر”، وأن “تعتني بصحتها دائما؛ حتى لا تشعر بأي تعب وتعتني بأولادها”.

وأضافت، أنه كان حريصا على أن تقوم بالاتصال بـ باسم ابنه دائما، معقبة: "بحب أشوفه، وبحس إني بشوف محفوظ فيه". 

 

 

بوست راس جوزي عشان أصالحه بعد ما اتأخرت على التصوير

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إن زوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن غضب منها؛ بسبب تأخرها عن موعد التصوير في إحدى المرات، دون إخباره، قائلة: "اعتذرت له كتير، وبوست راسه؛ لأني مقدرش أبدا أزعله".

وأضافت سميرة عبد العزيز، أنه قام بتقدير سبب تأخيرها، وقبل اعتذارها، موضحة أنها تسير بتعليماته حتى اليوم في جميع جوانب حياتها وفي معاملتها مع بناته.

وأوضحت أنها تقوم بالاتصال بابنته التي تعيش في إنجلترا، كل أسبوعين؛ للاطمئنان عليها، لافتة إلى أنها قامت بتربيتها مع ابنتها، وهما الاثنتان بنفس العمر. 

أبرز نصائح زوج سميرة عبد العزيز لها 

وأشارت إلى أن أبرز نصائح "عبد الرحمن" لها، أن تقوم بأعمال ذو فائدة للمتفرجين، معقبة: "كان همه يعلم الشعب المصري كل حاجة، ويقدملهم الأخلاق الحميدة والسلوك المحترم".

 

 

عمره ما زعلني و كنت بحبه قوي

أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، أنه لم يكن هناك خلافات بينها و بين زوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن، موضحة أنها كانت تبادر بالإعتذار في حالة وجود خلاف بينهم، معقبة: "خلافتنا كانت قليلة لأن طباعه كانت زي طباعي" و كان يجمعهم حب الثقافة و القراءة و مصلحة مصر.

أضافت سميرة عبد العزيز، "كنت بروح أبوس راسه لو زعلان مني و أقوله صارحني لكن متزعلش مني".

اختتمت متأثرة، "عمره ما زعلني" و أنه كان رقيق المشاعر و سعيد بقبولها الزواج منه، "كنت بحبه قوي و حياتنا كانت مليانة سعادة".

 

أمي جزمتها برقبتك.. تفاصيل خلافها مع محمد رمضان

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن تفاصيل خلافها مع الفنان "محمد رمضان"، موضحة أن مؤلف عرض دور عليها بأحد الأعمال وهو أن تقوم بوالدة بلطجي وكان لـ “محمد رمضان”، ورفضت الدور واعتذرت عنه.

وأوضحت سميرة عبد العزيز، أن محمد رمضان بعد معرفته برفضها القيام بهذا الدور أرسل لها رسالة "رفضتي تقومي بدور أمي.. أنا أمي جزمتها برقبتك".

ونوهت، سميرة عبد العزيز، بأنها أخبرت أشرف زكي بما حدث وتوسط للصلح بينهما، لافتة إلى أنها حضرت إحدى مسرحياته بعد ذلك وذهبت متأخرة حتى لا يراها أحد ويخبره، معقبة: "شوفته مهتم يقدم مسرح وأنا بحب المسرح جدا".

الخلاف بيننا انتهى

وتابعت: "الخلاف بيننا انتهى.. الصحافة هي التي تردد الكلام كتير.. رمضان زي ابني واتمنى له النجاح وكل واحد بيحب المسرح أنا بحبه".

 

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