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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاومينج ينشر إجابات اللغة الثانية لطلاب الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2023

شاومينج
شاومينج

بدأت  جروبات شاومينج عبر تطبيق تليجرام في نشر إجابات أسئلة اللغة الأجنبية الثانية التي يؤديها  حاليا الطلاب داخل لجان امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2023 .

جاء ذلك بعد ان نجحت جروبات شاومينج في نشر صور أسئلة اللغة الأجنبية الثانية، بعد توزيعها على الطلاب داخل لجان امتحانات الدور الثاني  لـ الثانوية العامة 2023 .

حيث استجاب بعض الطلاب لدعوات شاومينج الشهيرة “صور وابعت” التي يتم اطلاقها قبل كل امتحان من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 رغم تحذيرات وزارة التربية والتعليم التي شددت على عمل محضر غش لأي طالب يقوم بتصوير أي من امتحانات الدور الثاني  لـ الثانوية العامة 2023 .

وقد أعلنت جروبات شاومينج على تليجرام منذ قليل عن تعاون عددا من المدرسين معها في نشر إجابات امتحانات الدور الثاني  لـ الثانوية العامة 2023 . على تليجرام لإتمام عملية الغش الالكتروني المعتادة.

وبدأ من التاسعة من صباح اليوم الاحد طلاب الثانوية العامة الراسبين في اللغة الأجنبية الثانية في الدور الأول في أداء امتحان الدور الثاني فيها بجميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية.

ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لمدة ساعتين، لينتهي في تمام الحادية عشر صباحاً.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية” 

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ 

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى 

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا 

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا 

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع 

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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